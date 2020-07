50 Schüler haben das Fachabitur bestanden

Abitur bestanden! In der Eggerbachhalle in Eggolsheim strahlten 50 junge Menschen zeitgleich mit der Sonne um die Wette. Grund dafür war die feierliche Verabschiedung mit der Verleihung der Fachabiturzeugnisse der Absolventen der privaten Fachoberschule (FOS) "Fränkische Schweiz" der Dr.-Wiesent-Schulen, die im Lindner-Gebäude ansässig ist. Die Hygienebestimmungen mussten eingehalten werden, und so überreichte der Schulleiter Bernhard Haberl die Zeugnisse, verbunden mit der offiziellen Entlassung nach zwei Jahren Schulzeit, ohne Familienangehörige und Freunde. Auch das Rahmenprogramm wurde abgespeckt, und so gab es Ansprachen der Schulleitung und der Schülersprecher sowie einige Danksagungen. Als Jahrgangsbeste wurde Emily Menghi gewürdigt. Junge Menschen können seit zwei Jahren an der kleinen privaten Fachoberschule in den vier Ausbildungszweigen Gestaltung, Gesundheit, Sozialwesen und Agrarwirtschaft sowie Bio-und Umwelttechnologie ihre Reifeprüfungen ablegen. Foto: Tom Schneider/TMO-Bilderwelten