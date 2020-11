Die Nachfragebündelung zum Ausbau des Glasfasernetzes in Dormitz ist erfolgreich. Bernard Peterander, Projektleiter von Deutsche Glasfaser, bilanziert in einer Pressemitteilung: "Jeder zweite Haushalt in Dormitz hat sich für Glasfaser entschieden, wir liegen nun knapp über 50 Prozent."

Nach dem Stichtag im Oktober wurde die exakte Quote für Dormitz nun final ermittelt. Im August hatte das Unternehmen Deutsche Glasfaser die Nachfragebündelung für die knapp 1000 Haushalte der Gemeinde Dormitz gestartet. Die Planungsphase der Tiefbauarbeiten ist bereits gestartet. Alle Bürger, die einen Vertrag unterzeichnet haben, werden über die einzelnen Schritte informiert und kontaktiert, damit Details zu Hausanschlüssen abgestimmt werden können. Zudem ist ein Bauinformationsabend geplant, an dem sich die Anwohner über das Ausbauprojekt im Detail informieren können. red