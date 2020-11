Margit Bauer aus Johannisthal wurde für 50 Jahre Organistendienst in der ev.-luth. Kirche geehrt. Pfarrer i.R. F. Seegenschmiedt übernahm während des Gottesdienstes die Ehrung und überreichte eine Urkunde des Kirchenmusiker-Verbandes. Margit Bauer gestaltete die Gottesdienste in der Johanniskirche in Johannisthal. Auch in der Jacobikirche in Küps hilft sie gerne an der Orgel aus. Zusätzlich arbeitet sie seit vielen Jahren als Mesnerin der Johanniskirche. Foto: Edgar Bär