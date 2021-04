Einen ganzen Ordner füllen die Bewerbungen für "5 für 500", die bei Martina Rohner in der Geschäftsstelle der Initiative Rodachtal in Ummerstadt eingegangen sind. Ehrenamtliche Gruppen hatten sich mit insgesamt 74 Projekten um finanzielle Unterstützung aus dem Regionalbudget 2021 der Initiative Rodachtal beworben. Das sei ein Rekord, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative Rodachtal. An der Aktion teilnehmen konnten dieses Jahr Bürger aus den Kommunen Ahorn, Bad Rodach, Itzgrund, Seßlach und Weitramsdorf. Im 100 000 Euro fassenden Fördertopf stecken 90 000 Euro, die das Amt für Ländliche Entwicklung in Oberfranken (ALE) bereitstellt, 10 000 Euro kommen von den beteiligten Kommunen. Für den Vorsitzenden Martin Finzel und den gesamten Vorstand der Initiative Rodachtal geht die Rechnung auf: "Gerade jetzt ist der Zusammenhalt und ehrenamtliche Einsatz für die Gemeinschaft nicht hoch genug anzurechnen. Diesen Gemeinsinn wollen wir mit unserer Aktion fördern", so Finzel. Foto: Initiative Rodachtal