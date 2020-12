Der Netzbetreiber Telefónica Deutschland/O2 baut sein Mobilfunknetz im Landkreis Forchheim nach eigenen Angaben derzeit umfangreich aus. Im Zuge seines LTE-Ausbauprogramms hat O2 eine neue LTE-Station (4G) in Neuses an der Regnitz (Industriestraße) errichtet.

Die neu in Betrieb genommene LTE-Station ergänzt die bisherige GSM- und UMTS-Technik (2G und 3G) an dem Standort. Dadurch würden mehrere Tausend Menschen in der Umgebung zum Teil erstmals von der neuen Netztechnologie profitieren.

Die aktuellen Netzausbaumaßnahmen vor Ort sind laut Pressemitteilung auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur nächsten Mobilfunkgeneration 5G. Mit der neuen LTE-Station habe O2 den Grundstein für einen künftigen Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G gelegt. Denn technisch gesehen baue der 5G-Standard auf der Systemarchitektur von LTE (4G) auf, die zunächst einmal vorhanden sein müsse.

Das Unternehmen hat sein O2-Mobilfunknetz in Bayern im vergangenen Jahr den Angaben zufolge mit über 1000 zusätzlichen LTE-Sendern in nahezu allen Städten und Landkreisen massiv ausgebaut. red