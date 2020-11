Der Landkreis Kronach erhält Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen in Höhe von 4,74 Millionen Euro. "Es ist ein wichtiges politisches Zeichen, dass der Freistaat unsere Kommunen auch in diesen schwierigen Krisenzeiten unterstützt", sagt Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner. 500 000 Euro fließen an den Landkreis, 4,24 Millionen Euro gehen an die Städte und Gemeinden im Landkreis Kronach.

Im Einzelnen gehen an die Stadt Kronach 1,4 Millionen Euro, in die Stadt Ludwigsstadt fließen 1,35 Millionen Euro, der Markt Nordhalben erhält 350 000 Euro, an die Stadt Wallenfels gehen 300 000 Euro, in der Gemeinde Weißenbrunn lassen 240 000 Euro die kommunale Kasse klingeln und die Gemeinde Wilhelmsthal kann sich über 600 000 Eurofreuen.

Finanziell gegensteuern

Mit Bedarfszuweisungen können die kommunalen Haushalte bei einer rückläufigen Bevölkerungsentwicklung konsolidiert oder besondere Belastungen ausgeglichen werden. Stabilisierungshilfen helfen strukturschwachen Kommunen bei der Schuldentilgung, um beispielsweise im Gesundheits- oder Bildungsbereich weiterhin handlungsfähig zu bleiben.

Die Mittel werden jedes Jahr von einem Verteilerausschuss vergeben, dem das Finanzministerium und das Innenministerium sowie alle vier kommunalen Spitzenverbände angehören. 2021 werden landesweit Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen in Höhe von 120 Millionen Euro ausbezahlt. Davon werden dieses Mal zehn Millionen Euro für einen pauschalen Ausgleich von Mindereinnahmen aus Kur- und Fremdenverkehrsbeiträgen verwendet.

Insgesamt bleibt der kommunale Finanzausgleich in Bayern mit seinen verschiedenen Teilprogrammen auf dem Vorjahresrekordniveau von 10,3 Milliarden Euro.

Zusätzlich bekamen die bayerischen Kommunen in diesem Jahr bereits coronabedingte Gewerbesteuerausfälle pauschal von Bund und Land ausgeglichen. Dadurch erhielten sie rund 2,4 Milliarden Euro, von denen über 1,3 Milliarden Euro der Freistaat getragen hat.

Geld vom Rettungsschirm

Hinzu kommen weitere Unterstützungsleistungen für die Kommunen, zum Beispiel rund 255 Millionen Euro aus dem Rettungsschirm für Bus und Schiene, erläutert CSU-Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner. red