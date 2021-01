47 Neuinfektionen im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldete der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg für Stadt und Landkreis Bamberg am Mittwoch. Von den 578 aktiven Fällen waren 132 in der Stadt Bamberg (-2) zu verzeichnen, 446 (+/- 0) im Landkreis. 2059 Personen (Stand 12. Januar) in der Region haben sich bereits impfen lassen. red

Infizierte pro Kommune

Altendorf 1 Bamberg 132 Baunach 5 Bischberg 8 Breitengüßbach 23 Burgebrach 34 Burgwindheim 2 Buttenheim 20 Ebrach 11 Frensdorf 10 Gerach 3 Gundelsheim 6 Hallstadt 18 Heiligenstadt 8 Hirschaid 45 Kemmern 9 Königsfeld 0 Lauter 0 Lisberg 5 Litzendorf 9 Memmelsdorf 25 Oberhaid 14 Pettstadt 1 Pommersfelden 7 Priesendorf 2 Rattelsdorf 32 Reckendorf 9 Scheßlitz 13 Schlüsselfeld 39 Schönbrunn 1 Stadelhofen 12 Stegaurach 20 Strullendorf 17 Viereth-Trunstadt 7 Walsdorf 6 Wattendorf 1 Zapfendorf 19

Gesamt Stadt/Land 578 Quelle: Landratsamt Bamberg Stand: 13. Januar 2021