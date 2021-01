46 neue Infektionen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Stadt und Landkreis Bamberg meldete der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg am Dienstag (Stand 14 Uhr). 28 Personen waren im Vergleich zum Montag wieder infektfrei. Von den 580 aktiven Fällen waren 134 in der Stadt Bamberg (-4) zu verzeichnen, 446 (+20) im Landkreis. red

Infizierte pro Kommune

Altendorf 1 Bamberg 134 Baunach 4 Bischberg 8 Breitengüßbach 25 Burgebrach 35 Burgwindheim 3 Buttenheim 19 Ebrach 8 Frensdorf 8 Gerach 3 Gundelsheim 6 Hallstadt 20 Heiligenstadt 8 Hirschaid 48 Kemmern 7 Königsfeld 0 Lauter 0 Lisberg 3 Litzendorf 9 Memmelsdorf 23 Oberhaid 14 Pettstadt 1 Pommersfelden 7 Priesendorf 2 Rattelsdorf 34 Reckendorf 7 Scheßlitz 14 Schlüsselfeld 38 Schönbrunn 1 Stadelhofen 12 Stegaurach 21 Strullendorf 17 Viereth-Trunstadt 8 Walsdorf 7 Wattendorf 1 Zapfendorf 20 Gesamt Stadt/Land 580 Quelle: Landratsamt Bamberg Stand: 12. Januar 2021