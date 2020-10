Mit dem Ende des Sonntagsfahrverbotes haben Beamte der Erlanger Verkehrspolizei ab 22 Uhr auf den Rastanlagen an der A 3 rund um Erlangen Abfahrtskontrollen durchgeführt. Einem der Fahrer wurde die Fahrt untersagt, da er deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Auf den Rastanlage Aurach-Nord und Aurach-Süd, auf dem Autohof in Erlangen-Tennenlohe und auf dem Parkplatz "Weißer Graben" zwischen den Ausfahrten Tennenlohe und Nürnberg-Nord wurden insgesamt 40 Sattelzüge und fünf Kleintransporter vor der Abfahrt überprüft. Diese hatten dort ihre Ruhezeit während des Sonntagsfahrverbotes verbracht, das bis 22 Uhr gilt.

Bei 44 Fahrern gab es keine Beanstandung. Ein 51-jähriger Fahrer eines Sattelzuges wollte um 5 Uhr abfahren. Dies wurde untersagt, da um 22.20 Uhr 1,96 Promille Alkohol im Blut gemessen wurden. Ein so hoher Wert wäre in der verbleibenden Zeit nicht abgebaut worden. Zudem lag gegen den Lkw-Fahrer noch ein Haftbefehl aus Regensburg vor. Der Betrag in Höhe von 1320 Euro zur Abwendung des Haftbefehls wurde gezahlt.