Die Regierung von Mittelfranken bewilligte auch in diesem Jahr Zuschüsse aus dem Kulturfonds Bayern an Vereine und Kommunen. Bedacht wurden in der Kategorie Musikpflege unter anderem die Konzerte des Orff Jazz Oktetts aus Herzogenaurach zum Orff-Jahr 2020 sowie in der Kategorie Laienmusik die Jugendkapelle Aurachtal für die Erweiterung der Probenräume.

In der Kategorie zeitgenössische Kunst bekam die Stadt Erlangen eine Förderung für die Sonderausstellung "Frauenbilder. Feminismus in Comic, Zeichnung und Illustration". Eine weitere Förderung ging an die Stadt Erlangen im Bereich Museen für die Sonderausstellung im Stadtmuseum Erlangen: "Von wegen deutsch! Wörter mit Migrationshintergrund".

Neue Anträge bis 1. Oktober

Mit dem Kulturfonds Bayern setzt sich der Freistaat Bayern seit über 20 Jahren für die Kulturlandschaft Mittelfrankens ein. Die Bandbreite umfasst auch die Förderbereiche Archive/Bibliotheken/Literatur, Internationaler Ideenaustausch, Theater und Sonstige kulturelle Projekte. Die Vorhaben sollen von überregionaler, zumindest überörtlicher Bedeutung sein. Maßnahmen mit zuwendungsfähigen Gesamtkosten von weniger als 10 000 Euro können daher in der Regel nicht gefördert werden. Neue Anträge können bis spätestens 1. Oktober 2020 bei der Regierung von Mittelfranken eingereicht werden. Weitere Infos unter www.regierung.mittelfranken.bay-ern.de/aufg_abt/abt2/abt23008.htm oder telefonisch unter 0981/531617. red