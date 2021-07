Eine Serie von Straftaten durch einen 41-Jährigen aus Wildflecken fand am Samstag ein vorläufiges Ende. Der Mann war laut Polizei offensichtlich alkoholisiert mit einer Machete zu zwei Bekannten gegangen und schrie diese an. Mit dem Langmesser schlug er auf ihren vor dem Haus geparkten Pkw ein. Es blieben Beulen im Blech zurück, der Schaden dürfte bei 500 Euro liegen. Wegen der latenten Gefahr, die von seinem Verhalten ausgeht, wurde er gegen 22 Uhr mit Unterstützung mehrerer Polizeistreifen in seiner Wohnung festgenommen und in eine Fachklinik gebracht. Dabei wehrte er sich so vehement, dass Pfefferspray eingesetzt werden musste, teilt die Polizei weiter mit. pol