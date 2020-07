Leserfoto 40 Störche auf einen Streich. So viele Tiere waren am Montagnachmittag auf einer frisch gemähten Wiese bei Kersbach auf Nahrungssuche. Die Altvögel und Jungstörche fressen sich Fettreserven an, denn für die lange Reise vom Brutplatz zu den Winterquartieren brauchen sie viel Energie. Die Nahrung der Weißstörche besteht aus Fröschen, Großinsekten, Mäusen, Maulwürfen, Jungvögeln, Schlangen, Aas und vielem mehr. Es dauert nun nicht mehr lange - etwa ab Mitte August - dann beginnen die Störche mit dem Rückflug. Foto: Adolf Riechelmann