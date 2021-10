Bereits seit 40 Jahren ist Dr. Silvija Grepl Zahnärztin im Markt Bad Bocklet. Am 1. April 1991 eröffnete sie gemeinsam mit ihrem Mann die Praxis. Zusammen mit ihrem Team hat die Zahnärztin ihre Praxis im Alten Rathaus in der Von-Hutten-Straße 20 in Bad Bocklet. "Wir hoffen auf viele weitere Jahre", beglückwünscht Bürgermeister Andreas Sandwall Dr. Grepl anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens und überreichte ihr einen Präsentkorb. red