Gerhard Polt und die Well-Brüder aus'm Biermoos kommen am Sonntag, 6. Dezember, um 11 Uhr zur Matinee nach Coburg ins Kongresshaus Rosengarten. Das teilt die Konzertagentur Friedrich, Rödental, mit. Seit 40 Jahren steht Gerhard Polt mit Mitgliedern der Familie Well - erst den Biermösl Blosn, jetzt den Well-Brüdern aus'm Biermoos - auf der Bühne. Im Zusammenspiel von Gerhard Polt und den Well-Brüdern entsteht eine unterhaltsame "Bairische Matinee" der besonderen Art, fernab von weiß-blauer Weißwurstidylle und Bierseligkeit. Der Vorverkauf startet am Samstag, 26. September, an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Foto: Hösl_Presse