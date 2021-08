Waldemar Mützel, Amtsrat an der Notarstelle in Hammelburg, vollendete am 16. August 2021 eine Dienstzeit von 40 Jahren im Notardienst. Aus diesem Anlass wurde dem 56-Jährigen von der Bayerischen Staatsministerin für Arbeit- und Sozialordnung eine Ehrenurkunde verliehen. Im Rahmen einer Feierstunde wurden die Verdienste des Jubilars gewürdigt.

Waldemar Mützel begann am 16. August 1981 seine Ausbildung zum Notargehilfen, die er im Jahr 1983 erfolgreich ab-schloss. Nach bestandener Inspektorenprüfung wurde er zum 1. April 1989 als Inspektor in den Dienst der Notarkasse übernommen. Seit dieser Zeit ist er dem jeweiligen Notar in Hammelburg als Sachbearbeiter zugewiesen.

Notar Dr. Walter Kamp würdigte die herausragenden Fähigkeiten des in Machtilshausen ansässigen Jubilars. Waldemar Mützel sei nicht nur mit allen an der Notarstelle vorkommenden Rechtsgebieten bestens vertraut und arbeite mit hervorragender Qualität und erstaunlicher Schnelligkeit. Waldemar Mützel, im Nebenamt als Diakon tätig, zeichne sich auch durch sein freundliches, ruhiges und gelassenes Auftreten aus, heißt es in der Laudatio weiter. red