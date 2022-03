Vor Kurzem konnte Elke Platzer ihr 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Sparkasse feiern.

Nach erfolgreicher Ausbildung zur Bankkauffrau war sie zunächst im Kundenservice Bad Brückenau eingesetzt, bevor sie auf eine Stelle in der Internen Revision wechselte. Seit drei Jahren gehört sie dem Team im Marktservice Aktiv an und bringt hier ihre langjährigen Erfahrungen ein. In einer Feierstunde bedankten sich das Vorstandsmitglied Michael Rendl und der zuständige Bereichsleiter Norbert Kaufmann bei der Jubilarin mit einem Blumenstrauß für ihre engagierte und loyale Zusammenarbeit, heißt es in einer Pressemeldung. red