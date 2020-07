365-Euro-Ticket ist da

Schüler und Auszubildende können ab dem morgigen Samstag für umgerechnet einen Euro am Tag sämtliche Busse und Bahnen im gesamten Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) nutzen. Möglich wird dies durch das neue 365-Euro-Ticket VGN.

Der Freistaat Bayern unterstützt gemeinsam mit den Aufgabenträgern im VGN, zu denen auch der Landkreis Lichtenfels gehört, die Einführung des 365-Euro-Tickets finanziell. Damit verfolgt auch er das Ziel, junge Menschen an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) heranzuführen und ihn deutlich zu stärken. 360 000 Schüler, Azubis und weitere Berechtigte können im VGN in den Genuss des günstigen Tickets kommen.

"Auszubildende und Schüler sind damit ab diesem Sommer von Lichtenfels bis Treuchtlingen und von Amberg bis Rothenburg mobil", betont VGN-Geschäftsführer Jürgen Haasler. "Da es nicht nur für den Schulweg gilt, sondern auch in der Freizeit, eröffnet ihnen das völlig neue Perspektiven."

Geltungsdauer bis 31. August '21

Für Schüler, die bisher im Rahmen der Kostenfreiheit des Schulwegs ihre Monatswertmarken kostenlos erhielten, ändert sich bei der Beschaffung des Tickets nicht viel: Sie bekommen zum Schuljahresbeginn im September von ihrer Schule das jetzt verbundweit gültige 365-Euro-Ticket VGN. Es gilt bis 31. August 2021. Vorhandene, gültige Verbundpässe müssen nicht ausgetauscht, sondern können weiterhin verwendet werden.

Schüler, die ihr Ticket selbst zahlen müssen, und alle anderen Berechtigten können das 365-Euro-Ticket ab sofort zu jedem Monatsersten erwerben. Erster möglicher Gültigkeitstag ist der Samstag, 1. August. Das Ticket wird als Jahresticket mit jährlicher Zahlungsweise ausgegeben.

Erhältlich ist das 365-Euro-Ticket VGN als Handy-Ticket über die Apps "VGN Fahrplan & Tickets" und "DB Navigator", als Versandticket im VGN-Onlineshop (shop.vgn.de), in Kundenbüros und Verkaufsstellen sowie ab dem 1. August an Fahrkartenautomaten. Da bei Verlust oder Beschädigung kein Ersatz geleistet wird, empfiehlt der VGN den Kauf als Handy-Ticket über die Apps. So kann das Ticket jederzeit neu geladen werden. Jugendliche unter 16 Jahren, die noch keinen eigenen Account haben, können auch den Account der Eltern nutzen und das Ticket beim Kauf auf sich personalisieren.

Wer kann das Ticket erwerben?

Wie bei allen Fahrkarten im Ausbildungsverkehr können generell alle Schüler öffentlicher, staatlich anerkannter beziehungsweise genehmigter Privatschulen, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Beamtenanwärter des einfachen und mittleren Dienstes sowie Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr das Ticket erwerben. Voraussetzung ist, dass Schule, Ausbildungsplatz oder der Wohnort im VGN-Gebiet liegen. Um die Berechtigung für den Kauf des Tickets nachzuweisen, ist es erforderlich, die Nummer des zugehörigen Verbundpasses beim Kauf anzugeben. An diesen Regelungen hat sich bei dem neuen Ticket nichts geändert.

Der Landkreis Lichtenfels ist seit dem Jahr 2015 Mitglied im VGN. Aktuell sind jedoch noch nicht alle Buslinien, die derzeit im Landkreis bedient werden, in das VGN-Tarifsystem eingebunden.

Weitere Informationen gibt es unter www.vgn.de/365schule. red