350 Masken an 15 Beutelbäumen

Die Umweltschutz-Aktion "Coburger Beutelbaum" wird erweitert: Seit dem heutigen Freitag hängen an den Beutelbäumen auch Mund- und Nasenschutz-Masken. Die Beutelbäume stehen in 15 Läden und öffentlichen Gebäuden der Stadt, darunter das Rathaus und die Galeria Kaufhof. Mit der Neuerung leistet der Baum nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, sondern auch zum Schutz vor Corona, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Coburg.

Zur Erinnerung: Da in Deutschland noch immer viele Plastiktüten verbraucht werden, die der Umwelt und dem Klima massiv schaden, hatte das Bündnis "Coburg - Die Familienstadt" und der Klimaschutzbeauftragte der Stadt Coburg bereits im November 2019 die Idee des Beutelbaums aufgegriffen. Ziel ist es, den Plastiktütenverbrauch in der Stadt wesentlich zu verringern.

"Die Beutelbaum-Aktion wird nach wie vor von unseren Kunden gern angenommen. Zu Beginn ist es immer wieder vorgekommen, dass der Baum komplett leer war, mittlerweile hat sich das Ganze eingespielt. Ich finde die Aktion sehr zeitgemäß und nachhaltig und möchte auch weiterhin an der Aktion mit unserer Filiale teilnehmen", sagt Sven Lotz, Galeria Kaufhof, der den Beutelbaum von Anfang an unterstützt hat.

Fleißige Näherinnen

Das Bündnis "Coburg - Die Familienstadt" setze sich ein, um die Stadt attraktiv zu machen, heißt es weiter in der Mitteilung. So wurde von der Leiterin der Stabsstelle im Rathaus, Bianca Haischberger, die Idee von Transition Coburg und dem Bund Naturschutz sofort aufgegriffen, den Beutelbaum in Zeiten von Corona in einen Beutel- und Maskenbaum umzuwandeln. Dank der fleißigen Näherinnen und des City- und Event-Marketings Coburg mit der Leiterin Andrea Kerby wurden 350 Masken an den 15 verschiedenen Bäumen verteilt.

Im Unterschied zu den Beuteln, die gerne wieder zurückgehängt werden dürfen, sollen die Masken beim Abnehmer bleiben. Diese sind aus hygienischen Gründen in Zellglasbeuteln. Zellglas ist kompostierbar und wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.

"Es sind oftmals die kleinen Aktionen in einer Stadt, die sie lebens- und liebenswerter machen, und ich freue mich, dass sich so viele Partner zu einem Projekt zusammengefunden haben. Es leistet einen kleinen Beitrag für den Klima- und Umweltschutz, den wir ja noch deutlich ausweiten wollen", unterstützt Oberbürgermeister Dominik Sauerteig die Aktion. "Mit dieser Aktion soll weiter auf den Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger aufmerksam gemacht werden. Corona ist noch nicht vorbei und es ist zu früh, nachlässig zu werden", so das Stadtoberhaupt. red