Ein Mann aus Breitengüßbach nahm seiner Mutter am Dienstagmorgen unter Anwendung körperlicher Gewalt den Haustürschlüssel weg. Diese rief die Polizei. Bei der Festnahme setzte sich der 34-Jährige gegen die Polizisten zur Wehr. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging am Mittwoch Haftbefehl gegen den Beschuldigten, wie die Kriminalpolizei meldet.

Der Mann war mit seiner Mutter gegen 8 Uhr nach einer Autofahrt in Streit geraten. Als er versuchte, den Haustürschlüssel der Frau an sich zu nehmen, kam es zur einer Auseinandersetzung. Der 34-Jährige flüchtete samt Schlüssel.

Um 10.10 Uhr trafen die Bamberger Polizisten den Beschuldigten an dessen Auto an und erklärten ihm die vorläufige Festnahme. Damit war er jedoch nicht einverstanden, versuchte sich der Festnahme zu entziehen und setzte ein Tierabwehrspray gegen die Polizisten ein. Der Versuch des 34-Jährigen, bei der Festnahme einem Beamten die Dienstwaffe aus dem Holster zu entreißen, scheiterte. Die Polizisten fixierten den Mann am Boden und legten ihm vor dem Transport zur Polizeidienststelle Handfesseln an. Bei der Auseinandersetzung verletzten sich sowohl die Beamten als auch der Beschuldigte und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Beamten erlitten massive Augenreizungen und waren am Dienstag nicht mehr dienstfähig.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Sachbearbeitung in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg übernommen. Gegen den Beschuldigten wird wegen Raubes, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und anderen Delikten ermittelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg führten Beamte den 34-Jährigen am Mittwoch dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vor. Dieser erließ Haftbefehl. pol