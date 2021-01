Für einen aggressiven Coburger endete die Nacht zum Donnerstag in einer Haftzelle der Coburger Polizei. Gegen 1 Uhr geriet der 34-Jährige mit einem 23-Jährigen in einer Wohnung in der Lauterburgstraße in Streit. Da der 34-Jährige immer aggressiver wurde, verständigte sein Gegenüber die Polizei. Den Coburger Polizisten gegenüber verhielt sich der Mann aggressiv und beleidigte die Beamten. Um weitere Straftaten zu verhindern, sollte der 34-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Als er zum Dienstfahrzeug gebracht wurde, attackierte der Mann die Polizisten verbal und auch körperlich. Dabei trat er auch gegen die Fahrzeugtür des Polizeiautos. Ein Tritt des Mannes traf einen der Polizeibeamten, der sich dabei leicht verletzte. Die Coburger Polizei ermittelt gegen den 34-Jährigen nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Beleidigung. Nachdem der Mann seinen Rausch ausgeschlafen hatte, entließen ihn die Beamten am Donnerstagmorgen aus dem Gewahrsam, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. pol