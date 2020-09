Maroldsweisach vor 17 Stunden

schulanfang

34 Buben und Mädchen starten in Maroldsweisach und Pfarrweisach in ihre Schullaufbahn

In Maroldsweisach und Pfarrweisach hat für 34 Kinder die Schule begonnen. Sie werden in zwei Klassen unterrichtet. Die Klasse 1a in Maroldsweisach besuchen sechs Buben und 13 Mädchen. Sie kommen aus A...