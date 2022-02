Der Niederfüllbacher Autor Andreas Pietsch liest am Donnerstag, 17. Februar, um 19 Uhr aus seinem Roman "Septembersonntag". Dazu lädt die Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus (Deutsch-osteuropäisches Form) ein. Der Roman basiert auf einer wahren Begebenheit: Bei einer Landverschickung zum Ende des Ersten Weltkrieges nach Posen starben 31 Kinder an einer Pilzvergiftung. In Castrop-Rauxel, der Stadt, in der Autor Pietsch geboren ist, ist der tragische Ausgang der Landverschickung zum Ende des Ersten Weltkrieges bekannt. Pietsch: "Viele der 40 Kinder, die wegen der schlechten Ernährungslage im Ruhrgebiet für den Sommer 1918 in die Provinz Posen geschickt wurden, kehrten nicht lebend zurück." In Castrop-Rauxel gibt es sogar eine Gedenkstätte für die toten Kinder. Andreas Pietsch hat das Geschehen in einen Roman eingebettet und eine fiktive Antwort auf die Wie-konnte-das-passieren-Frage gegeben. Die ursprünglich als Präsenzveranstaltung in Düsseldorf geplante Lesung findet virtuell statt. Ergänzend wird die Historikerin Sabine Grabowski den geschichtlichen Kontext der Ereignisse beleuchten. Interessierte können den Zoom-Zugangslink ab sofort kostenlos per E-Mail an sekretariat@g-h-h.de anfordern. red