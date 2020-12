Am Freitag, 11. Dezember, lagen im Landkreis Bad Kissingen 31 neue Coronafälle vor. Aktuell sind 238 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag gelten 32 Personen als genesen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 183,1. Bisher sind im Landkreis insgesamt 1054 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten 797 Personen. 19 Personen, die positiv getestet waren, sind gestorben. 425 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden 24 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (145), Hammelburg (48), Bad Brückenau (45). Im Parkwohnstift haben sich drei weitere Bewohner infiziert. Die Verantwortlichen haben die Bereiche bereits voneinander isoliert. Das Bürgertelefon ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr besetzt (Tel.: 0971/716 50, Mail: buergertelefon@kg.de). Bitte rufen Sie nicht im Gesundheitsamt oder in der Vermittlung an, so das Landratsamt. Das Bürgertelefon erhält auch Anrufe von Bürgern, die vermuten, dass sie Kontaktperson der Kategorie 1 sein könnten. Diese sollten sich isolieren und auf den Anruf des Gesundheitsamts warten, wegen der hohen Arbeitsbelastung könne das derzeit etwas länger dauern. red