Der vom Stadtverband für Sport am Silvestertag durchgeführte Benefizlauf bringt eine weitere Spende ein. Die Metzgerei Böhnlein aus Bamberg stellt 3000 Euro zur Verfügung, das teilte Alexandra Böhnlein von der Geschäftsleitung des Betriebes am Neujahrstag mit. "Erstens fand ich die Aktion mega und habe mich sehr gefreut, dass so viele mitgemacht haben und sich solidarisch gezeigt haben.(...)Und zweitens tut mir die Kunstszene leid, sie sitzt auf dem Trockenen und ein Ende ist nicht in Sicht", ließ Böhnlein wissen.

Der Vorsitzende des Stadtverbandes, Wolfgang Reichmann, dazu: "Das bedeutet, dass wir jetzt noch mehr Kunstschaffende unterstützen können und dass es eine super Solidarität gibt."

Bei der Veranstaltung waren 1160 Läufer 13 849,05 Kilometer gelaufen. Als Dank spendet der Automobilzulieferer Brose 5000 Euro für Kunstschaffende. Zudem gibt es 1000 Euro vom Wirtschaftsclub Bamberg.

Der Stadtverband will sich jetzt an die Stadt Bamberg wenden mit der Bitte, ein Spendenkonto für die kunstschaffende Szene einzurichten. "Dann wäre den Künstlern auch mit nachfolgenden Spenden geholfen", so Reichmann abschließend. red