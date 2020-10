Der Landkreis Lichtenfels erhält für den Bau der Ortsumgehung Modschiedel im Zuge der Kreisstraße LIF 12 eine staatliche Förderung in Höhe von 2,92 Millionen Euro. "Ich freue mich über die kräftige Unterstützung für diese wichtige Maßnahme und danke Staatsministerin Kerstin Schreyer", betont Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner.

Fördersatz von 80 Prozent

Der Landkreis Lichtenfels erhält Mittel zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden in Höhe von voraussichtlich 2,92 Millionen Euro, was einem Fördersatz von 80 Prozent auf die zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 3,65 Millionen Euro entspricht. Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 5,75 Millionen Euro.

2,1 km lange Baumaßnahme

Die Straßenbaumaßnahme mit einer Baulänge von 2,1 Kilometern (Ortsumfahrung inklusive Einmündungsbereich der Staatsstraße 2190) wurde am 18. Mai begonnen und wird voraussichtlich Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein. red