Nach fast 28 Jahren Dienst als Beschäftigte im Pfarrbüro wurde Luise Frank in einer kleinen Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet. Luise Frank begann am 1. August 1994 ihren Dienst in Aura, zunächst als Angestellte der Kirchenstiftung. Ab 1. Januar 2011 erfolgte die Anstellung dann über das Bistum.

Das Pfarrbüro war in ihrem Privathaus in Aura eingerichtet. Pfarrer Gerd Greier und Pastoralreferent Dirk Rudolph bedankten sich für ihren Dienst. Mit dem Ruhestand wurde auch das Pfarrbüro in Aura zum 31. Mai geschlossen. Zukünftig wird die Pfarrei Aura vom gemeinsamen Pfarrbüro in Euerdorf mitbetreut und verwaltet. red