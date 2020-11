Muggendorf vor 18 Stunden

Kletterunfall

28-Jähriger stürzt am "Verbrechereck" ab

Schwere Verletzungen hat am Sonntagnachmittag ein 28-Jähriger bei einem Sturz am sogenannten "Verbrechereck" bei Muggendorf aus circa vier Metern Höhe erlitten. Der Kletterer kam in ein Krankenhaus. G...