Die Haßfurter Polizei hat gegen einen 26-jährigen Mann aus dem Landkreis Haßberge mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Unterschlagung und Beleidigung, eingeleitet. Was war passiert? Für private Zwecke hatte der Mann einen Transporter im Wert von rund 30 000 Euro von einer Firma gemietet, aber das Fahrzeug entgegen den Mietvereinbarungen nicht zurückgebracht. Die Firma erstattete Anzeige bei der Polizei.

Einer Streifenbesatzung fiel der Kleintransporter in der Nacht zum Sonntag in Zeil auf. Nach der Sicherstellung des Fahrzeugs und dessen Durchsuchung bestätigte sich laut Polizeiangaben die Vermutung, dass der Fahrzeugmieter weiterhin die Absicht hatte, den Transporter zu nutzen und seine bisher aufgelaufenen Mietschulden von über 1000 Euro nicht zu zahlen.

Nachdem die Staatsanwaltschaft eingeschaltet worden war, durchsuchte die Polizei die Wohnung des Tatverdächtigen. Der Mann war wegen des Besuchs der Polizei zu nächtlicher Stunde nicht erfreut und zeigte sich, so die Polizei, "völlig uneinsichtig". Sein Ärger gegen die Polizeibeamten steigerte sich zu einer aggressiver Stimmung, die schließlich in Beleidigungen und Bedrohungen ausartete. Die erforderlichen Maßnahmen setzte die Polizei dennoch durch. "Den jungen Mann, der bei der Polizei kein Unbekannter ist, wird vermutlich erst ein zu erwartendes Gerichtsverfahren in die Schranken weisen", hieß es abschließend im Polizeibericht. red