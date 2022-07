Eine Streife der Bad Brückenauer Polizeiinspektion wurde am Sonntag gegen 22 Uhr in die Fußgängerzone gerufen, weil es dort vor einem Lokal zu einer Streitigkeit kam. Zunächst gelang es den Beamten, die Situation zu beruhigen, sodass sie wieder abrücken konnten.

Kurz darauf entbrannte der Streit erneut und die Polizei musste wieder einschreiten. Jetzt tat sich ein 26-jähriger Mann hervor, der lautstark die Polizeibeamten anschrie und sie aufs Übelste beleidigte, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Als dann seine Personalien aufgenommen werden sollten, warf er sein Handy aufs Pflaster und rannte davon. Die Beamten konnten nun in Ruhe die Situation vor Ort erstmal klären. Offenbar war es wegen eines beschädigten Handys zum Streit gekommen, heißt es weiter. Wenig später erschien der Mann dann auf der Polizeidienststelle, wo er randalierte und erneut unzählige Beleidigungen gegen die Beamten schrie. Bei der Festnahme widersetzte er sich, spuckte und trat gegen die Polizisten. Da aufgrund seines völlig unkontrollierten Wutausbruches zu vermuten war, dass der Mann wegen der Einnahme berauschender Mittel nicht Herr seiner Sinne war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Unterbringung in einem Krankenhaus angeordnet. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden nicht verletzt, heißt es weiter im Bericht. pol