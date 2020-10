Das Gesundheitsamt Haßberge meldet zwei weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle im Landkreis auf 230 (Stand: Mittwoch, 12.30 Uhr), wie das Landratsamt gestern mitteilte. 192 Bürger sind mittlerweile wieder gesund. 32 Personen sind aktuell an dem Virus erkrankt. Sechs Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich derzeit 255 Personen.

Entschädigungsanspruch

Das Landratsamt weist darauf hin, dass Eltern bei behördlich angeordneten Schließungen von Schulen, Kindertagesstätten oder Einrichtungen für Kinder mit Behinderungen Anspruch auf Entschädigung haben, wenn sie einen Verdienstausfall wegen der Kinderbetreuung haben. Die Betroffenen erhalten vom Gesundheitsamt eine Bestätigung über die Zeit der Isolation, die sie dann dem Arbeitgeber vorlegen können. Dieser kann dann bei der jeweils zuständigen Regierung einen Erstattungsantrag stellen. Weitere Informationen zu der Anspruchsstellung stehen unter www.ifsg-online.de zur Verfügung. Auch Selbstständige können dort online einen Antrag auf Entschädigung stellen.

Quarantäne in Kindergärten

In den zurückliegenden Wochen sind bereits ganze Schulklassen in Quarantäne geschickt worden. Aktuell sind die Kindergärten in Stettfeld und Ermershausen wegen Corona-Fällen geschlossen.

Ein Kind ist dann betreuungsbedürftig, wenn es das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wenn es sich um ein Kind mit Behinderungen handelt, das auf Hilfe angewiesen ist. Für ein hilfsbedürftiges Kind mit Behinderungen gilt keine Altersgrenze, das heißt, ein Entschädigungsanspruch besteht grundsätzlich auch bei volljährigen Kindern.

Für den Fall der Fälle

Was sollen Bürger tun, wenn sie eine Ansteckung befürchten? Bürger, die an Erkältungssymptomen jeder Schwere und/ oder an Verlust von Geruchs-/ Geschmackssinn leiden, sollten sich telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen und mit dem Mediziner das weitere Vorgehen besprechen.

Wer sich im Testzentrum am Kreisabfallzentrum in Wonfurt testen lassen möchte, muss sich vorher online anmelden unter www.hassberge.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09521/27720. Die Internetseite des Landkreises gibt auch weitere Auskünfte zu Corona.

Gesundheitsamt hilft

Antworten zu Fragen rund um das Thema Corona im Landkreis Haßberge (Reiserückkehrer, Kontaktpersonen, rechtliche Anfragen) erhalten die Bürger auch im Gesundheitsamt Haßberge unter der Rufnummer 09521/27721, wie das Landratsamt weiter mitteilt. red