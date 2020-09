Glückliche Gewinnerin von 2500 Euro Bargeld ist Sandra Grüner aus Möchs, Kundin der Volksbank Forchheim. Der VR-Gewinnsparverein Bayern verlost monatlich Sach- und Geldgewinne. Kundenberaterin Silvia Roller übergab in der Volksbank-Filiale in Obertrubach einen symbolischen Scheck über die Gewinnsumme an ihre Kundin.

Gerade erst gebaut

"Sandra Grüner hat gerade frisch gebaut und freut sich daher besonders über den Gewinn", berichtet Silvia Roller. Beim Gewinnsparen können Kunden der Volksbank Forchheim nicht nur gewinnen und sparen, sondern auch helfen: Je Fünf-Euro-Los werden jeweils vier Euro gespart, der eigentliche Loseinsatz beträgt also einen Euro. Davon werden 25 Prozent gespendet: Sie gehen an wohltätige Institutionen und Einrichtungen in der Region. red