Mit dem Spatenstich ist es offiziell: Die Stadt Bad Kissingen wird in Poppenroth 25 neue Plätze für über dreijährige Kinder schaffen, indem sie die Kita denkmalschutzgerecht erweitert und modernisiert, heißt es in einer Pressemeldung.

Der Erweiterungsbau entsteht auf der Nordseite. Hierdurch bleibt das historische Gebäude prägnant in der Wahrnehmung. Er wird an das Bestandsgebäude angeschlossen. Darin entstehen weitere Räume für die Pädagogik. Die sanitären Einrichtungen werden barrierefrei gebaut, ebenfalls der Zugang zum Gebäude und zur Außenspielfläche. Das erste Obergeschoss des Bestandsgebäudes, das bisher als Wohnung genutzt wurde, wird nun ebenfalls in die Nutzung der Kita einbezogen. So werden weitere Betreuungsflächen geschaffen. Der Außenspielbereich für die Regel- und Krippenkinder wird ebenfalls neugestaltet. Die Krippenkinder bekommen einen gesonderten Bereich, getrennt von den älteren Kindern. Zusätzlich entsteht ein Kinderwagenabstellplatz und Lagerflächen für Spielzeuge.

Die Kosten sind aktuell mit rund 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Aufgrund der aktuellen Preissteigerung im Baugewerbe wird mit einer Steigerung der Baukosten gerechnet. Die Regierung von Unterfranken fördert die Maßnahme mit 673.000 Euro. Die Stadt Bad Kissingen trägt davon 680.000 Euro.

Für Oberbürgermeister Dirk Vogel ist Poppenroth ein Baustein, um die Platzzahlen im Kita-Bereich in der Stadt absehbar zu erhöhen: "Die Interimskita in der ehemaligen Dialysepraxis wird hoffentlich noch dieses Jahr zur Verfügung stehen. Poppenroth wird voraussichtlich nächstes Jahr nach den Sommerferien zur Verfügung stehen", so der OB. red