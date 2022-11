Gleich zwei Dienstjubiläen konnten im Kindergarten Langendorf gefeiert werden. Kinderpflegerin Bianca Wolf ist schon seit 25 Jahren, also gleich nach ihrer Ausbildung, im Kindergarten Langendorf angestellt und wurde in den letzten Jahren vor allem in der Krippe, aber auch in der Regelgruppe eingesetzt. Mit ihrer Kreativität, ihrem Wissen in der Krippenerziehung und ihrem technischen Know-how ist sie zu einer wichtigen Stütze im Team geworden, heißt es in der Laudatio.

Erzieherin Elke Franz feierte ebenfalls ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. Seit acht Jahren arbeitet sie im Kindergarten Langendorf in der Gruppe der drei- bis sechsjährigen Kinder und fördert sie mit verschiedenen Projekten, Angeboten und musikalischer Erziehung. Durch ihren Einsatz im religiösen Bereich und der Schulvorbereitung ist sie ebenso ein wertvoller Baustein des Kindergartenteams, heißt es in der Würdigung weiter. Die Kinder sangen ihren Betreuerinnen ein Lied, in dem sie ihnen dankten für die Lieder, Spiele, für die Schulvorbereitung, die Turnstunden und vieles mehr. Auch Kindergartenleiterin Daniela Hurrlein und Gemeindereferentin Monika Hufnagel, als Trägervertreter, dankten den beiden Mitarbeitern für ihre wertvolle Arbeit und ihr Engagement im Kindergarten. red