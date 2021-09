Vor 25 Jahren trat Carolin Krambo in den Dienst der Sparkasse. Nach erfolgreicher Ausbildung zur Bankkauffrau war sie viele Jahre als Servicemitarbeiterin und Privatkundenberaterin in den Geschäftsstellen Bad Kissingen, Euerdorf und Hammelburg eingesetzt. Ihre Bereitschaft zur Weiterbildung zeigte sie mit dem erfolgreichen Abschluss zur Sparkassenfachwirtin.

Nach ihrer Elternzeit wechselte sie in die Personalabteilung und ist dort als Sachbearbeiterin im Personalmanagement für die Belange der Mitarbeiter zuständig. In einer Feierstunde bedankten sich der Vorstandsvorsitzende Roland Friedrich und der zuständige Bereichsleiter Michael Frank bei der Jubilarin für ihre Treue und das in der Zeit der Betriebszugehörigkeit geleistete Engagement. red