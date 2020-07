25-Jähriger verletzt Polizisten

Nachdem ein 25-Jähriger seinem Hausverbot für den Bereich des Rhön-Klinikums nicht nachgekommen ist und sich weiterhin aggressiv verhielt, verständigte der Sicherheitsdienst die örtliche Dienststelle. Der offenbar psychisch belastete 25-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und leistete hierbei Widerstand. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt.

Etwa gegen 3.30 Uhr verständige der Sicherheitsdienst des Rhön-Klinikums die Bad Neustädter Polizei, da sich ein 25-Jähriger lautstark mit mehreren Bekannten vor dem Klinikum aufhalte. Der Mann hatte zuvor ein Hausverbot für das Gelände erhalten, kam diesem aber nicht nach und verhielt sich weiterhin aggressiv.

Beim Eintreffen der ersten Streife verhielt sich der 25-Jährige, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, auch gegenüber den Beamten aggressiv und äußerte zudem Suizidgedanken. Er sollte in der Folge mit Unterstützung weiterer Streifen in Gewahrsam genommen und nach Abschluss aller Maßnahmen in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen werden. Der junge Mann wehrte sich jedoch vehement gegen seine Festnahme, schlug um sich und verletzte hierdurch auch zwei Polizeibeamte.

Auch während des Transportes und im Bezirkskrankenhaus selbst wehrte sich der Mann weiter gegen die Maßnahmen der Beamten und beleidigte diese mehrfach. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde bei dem augenscheinlich alkoholisierten Mann eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Ermittlungen gegen den Mann wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung werden nun bei der Polizei Bad Neustadt geführt. Während der Festnahme des 25-Jährigen versuchte ein 22-jähriger Begleiter die Maßnahmen zu stören. Nachdem er durch den Sicherheitsdienst daran gehindert wurde, schlug er diesem gegen die linke Schulter. Den 22-Jährigen erwartet nun ebenfalls ein Strafverfahren. pol