Auch Memmelsdorf will die Corona-Pandemie etwas aufhellen und hat eine Adventsfensteraktion gestartet. Das erste Fenster am Rathaus gibt es schon seit drei Jahren und wurde jetzt von Bürgermeister Gerd Schneider geöffnet. Das gesellige Beisammensein mit heißen Getränken musste leider wegen der Seuche ausfallen. Neu dazugekommen sind heuer die Fenster am Treffpunkt "Mittendrin", an der Mittelschule, in der Haupt-, Seehof- und der Pödeldorferstraße. Da einige Fenster noch ungeschmückt sind, bittet die Organisatorin Angelique Brink um Rückmeldung (Telefon 0951/56936089). job