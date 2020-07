24 Kinder verlassen Vogelnest und Körbla

In zwei getrennten Gottesdiensten verabschiedeten Pfarrerin Anne Salzbrenner und Christine Babucke als Leiterin der Kindertagesstätten Körbla und Vogelnest 24 Kinder, die nach den Ferien als Schulanfänger in die Schule gehen werden. Die Kleinen nahmen mit ihren Familien auf den vorbereiteten Bänken in der Martin-Luther-Kirche Platz, um für eine glückliche Kindergartenzeit zu danken und gemeinsam einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.

Salzbrenner gab den Kindern, ihren Eltern und Familien mit auf den Weg, dass Gott immer bei den Menschen ist und sich mit ihnen verbinden will. In guten und in schlechten Zeiten sollen sich die Menschen bei ihm geborgen fühlen. Sie erinnerte daran, dass der Regenbogen ein Zeichen für diesen Bund mit Gott ist.

Guten Start gewünscht

Kita-Leiterin Christine Babucke verabschiedete Kinder und Eltern im Namen ihrer Mitarbeiterinnen und wünschte ihnen einen guten Start in der Schule. Die Kinder erhielten dann bunt verzierte Schultüten aus den Händen ihrer Erzieherinnen, bevor es galt, im Freien Abschied zu nehmen. red