Im Vorfeld des Welt-Aids-Tags am heutigen 1. Dezember hat der Landkreis Kulmbach wieder ein Preisrätsel durchgeführt. Schwerer als die gesundheitlichen Folgen wiegt für die Betroffenen oft die Diskriminierung. Viele Menschen mit HIV erleben Zurückweisung, Vorwürfe und Benachteiligung in der Familie, im Freundeskreis, im Job, in der Freizeit und sogar im Gesundheitswesen. Dabei werden ihre Lebensperspektiven und ihre Leistungsfähigkeit oft unterschätzt.

Ursachen der Diskriminierung sind meist Vorurteile, Unwissen oder unbegründete Ängste vor einer Ansteckung. Deshalb informieren Fachleute heute über HIV und die Ansteckungswege. Im Alltag besteht kein Risiko, sich anzustecken- nicht bei der Arbeit, nicht auf der Toilette und nicht über gemeinsam benutztes Geschirr. Übertragen werden kann das Virus nur, wenn eine ausreichende Menge HIV ins Blut oder auf Schleimhäute anderer Person gelangt. Am häufigsten passiert dies bei Geschlechtsverkehr, aber auch, wenn Menschen beim Drogenkonsum Spritzen und Nadeln gemeinsam benutzen.

Der Präventionsgedanke war für das Landratsamt und das Gesundheitsamt auch 2020 wieder Anlass, ein Preisrätsel für die 30 neunten Klassen im Landkreis Kulmbach auszuschreiben. Gefragt wurde nach Basiswissen zum Thema HIV-Ansteckung. Aus den Antworten konnte dann die Lösung "Gib AIDS keine Chance" gebildet werden.

23 Gewinner wurden ermittelt. Die Preise, Einkaufsscheine im Wert von 15 Euro, werden aufgrund der aktuellen Infektionslage direkt versandt und nicht, wie gewohnt, persönlich überreicht. red