Das Magazin "Chrismon" unterstützt heuer bereits zum sechsten Mal spannende und kreative Projekte von Kirchengemeinden. Vergeben werden ein Publikums- und ein Jurypreis.

Mitmachen können alle evangelischen, katholischen und freikirchlichen Gemeinden, die der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) angehören. Die Bewerbung ist ab sofort unter www.chrismongemeinde.de möglich. Insgesamt sind Preisgelder von 22 000 Euro ausgelobt.

Über Großartiges reden

Ob kreative Online-Angebote in Zeiten der Pandemie, erlebnisorientierte Projekte für Kinder, die Unterstützung von Geflüchteten oder die Renovierungen alter Dorfkirchen: Viele ehrenamtlich tätige Christen begeistern und engagieren sich für diese Arbeit. Mit ihnen bringen Kirchengemeinden großartige Dinge auf den Weg, auf die sie stolz sein können - und über die man reden darf. Mit dem Förderwettbewerb "Chrismon Gemeinde" will die evangelische Monatszeitschrift dieses Engagement würdigen.

Das Publikum vergibt zehn Förderpreise direkt über eine Online-Abstimmung. In der noch bis zum 23. März dauernden Qualifikationsphase kann jeder Interessent pro Projekt jeweils einmal am Tag seine Stimme abgeben. Aus dem Kreis der zwölf bestplatzierten Konzepte stimmt das Publikum dann im Finale am 24. und 25. März einmalig per Eingabe einer E-Mail-Adresse ab.

Unter allen teilnehmenden Gemeinden prämiert zudem eine fachkundige Jury sieben Preisträger mit insgesamt 14 000 Euro - unabhängig von der Publikumswahl. Die Jurypreise von je 2000 Euro werden in folgenden Kategorien vergeben: besonderer Gottesdienst, Diakonie, Jugend, Kirchenrenovierung, Musik, Öffentlichkeitsarbeit und Verantwortung in der einen Welt. red