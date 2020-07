219 Kinder, die Lehrer und der Hausmeister machten gemeinsame Sache

Das nennt man Teamwork: Innerhalb von nur einer Woche ist die Grundschule "An der Heubischer Straße" quasi in einer "Blitzaktion" umgezogen. Und zwar in das vorgesehene Ausweichquartier in der Austraße 101b. Grund: der durch Fördergelder ermöglichte Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes in der Heubischer Straße. Das wird nämlich für 7,8 Millionen Euro generalsaniert.

219 Kinder packten fleißig mit an

Exakt 219 Schülerinnen und Schüler sowie ihre 20 Pädagogen befinden sich seit Montag in neuen, ungewohnten, aber absolut angemessenen Räumlichkeiten. "Alle waren beim Umzug mit Begeisterung bei der Sache. Es wurden über 800 Kartons gepackt", erzählt Martina Leicht vom Sekretariat.

Die Umzugsfirma hatte ursprünglich zwei Wochen eingeplant, war aber dank der Vorarbeit des emsigen Hausmeisters Ralf Wiedemann, von städtischen Angestellten und fleißigen Lehrkräften bereits nach einer Woche weitgehend fertig.

Alle Kinder wurden in der letzten Woche vor Beginn der Sommerferien zu Buskindern und täglich von der Heubischer Schule zur Austraße gefahren. Nach den Ferien im September sollen die Schüler dann von wohnortnahen Haltestellen zur Schule gebracht werden. In der Austraße wurde ein Korridor gebaut, damit die Schüler gefahrlos hoch zum Ausweichquartier gelangen. Die Nutzung des Großparkplatzes ist aus Sicherheitsgründen untersagt.

Rektorin Brigitte Kräußlein ist voll des Lobes: "In der Austraße ist alles so geworden, wie wir uns das erhofft hatten. Die neuen Klassenzimmer sind fertig. Die Stadt hat wirklich gute Arbeit geleistet". Lediglich in den "eigenen vier Wänden", sprich in den Zimmern der Schulleitung, gibt es noch jede Menge zu tun. "Doch das bekommen wir auch noch in Griff", sagt die gestresste, aber stets mit Ruhe und Besonnenheit handelnde Schulleiterin. Dabei schmunzelt sie ein wenig.

Derzeit und vor allem während der schulfreien Zeit sollen noch kleinere bauliche Veränderungen im neuen "Schulgebäude" erledigt werden. Alles läuft derzeit nach Plan - alle Beteiligten sind zufrieden.

Knapp 200 000 Euro

Insgesamt werden für den Umbau knapp 200 000 Euro veranschlagt, hinzu kommt noch eine Fluchttreppe im Familienzentrum für rund 20 000 Euro, da dort die Mittagsbetreuung ausgelagert ist. Die startet erst Ende August, da bis dahin der Weidach-Kindergarten die Einrichtung belegt. Bis Ende 2022 soll die Generalsanierung der Heubischer Schule abgeschlossen sein - ein straffer Zeitplan für ein ehrgeiziges Projekt. oph