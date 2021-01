In zahlreichen Gemeinden des Landkreises Kulmbach wurden - wie bereits berichtet - angesichts der Corona-Pandemie heuer Sternsingeraktionen auf besondere Weise durchgeführt. So auch in der Pfarrei Wartenfels. Hier verteilten 21 Familien knapp 700 Segensumschläge völlig kontaktlos an die Haushalte in Rugendorf, Losau, Wartenfels, Zettlitz, Feldbuch, Poppenholz, Eisenwind, Kübelhof, Schwand, Deckenreuth, Seubetenreuth, Oberehesberg und Mittelberg.

Wegen Corona waren keine Sternsingergruppen unterwegs, sondern Geschwisterkinder mit ihren Eltern.

Insgesamt konnten etwa 3700 Euro an Spenden eingesammelt werden. Viele Bewohner hatten sich sehr viel Mühe gegeben, extra gebastelt und ihre Zeitungsrolle für die Sternsinger aufgehübscht.

Spenden bis 17. Januar

In den Kirchen in Wartenfels und Rugendorf liegen - sofern noch verfügbar - bis Ende der Woche weitere Spendentütchen und Segensbriefe aus. Wer noch spenden möchte, kann dies bis zum 17. Januar in den Pfarrhäusern oder Gottesdiensten in Wartenfels und Rugendorf tun. Ebenso ist eine Überweisung bis spätestens 17. Januar möglich.

Das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" sitzt in Aachen und organisiert seit 1959 in Deutschland die "Aktion Dreikönigssingen", bei der Kinder und Jugendliche für Hilfsprojekte in der ganzen Welt Spenden sammeln. In diesem Jahr geht ein Großteil der gesammelten Gelder an Bedürftige in der Ukraine. red