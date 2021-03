Schon im nächsten Jahr könnten die Coburger in drei Stadtbusse mit umweltfreundlichem Elektro-Antrieb einsteigen. Denn die SÜC hat für deren Anschaffung gut eine Million Euro Zuschuss vom Bund bekommen. Am vergangenen Freitag übergab Florian Pronold, Staatssekretär des Bundesumweltministeriums, das Geld an die Coburger Stadtwerke. Wie das Unternehmen mitteilt, önnen die Busse bereits nächstes Jahr auf die Straße - wenn die Liefertermine für die E-Fahrzeuge eingehalten werden können.

Coburg war Pilot-Kommune

Coburg hatte bereits 2019 an dem Pilotprojekt "Bus-Projekt kleine und mittlere Verkehrsbetriebe in Bayern" teilgenommen: In sechs bayerischen Städten wurde der Einsatz eines Elektrobusses getestet - so auch in der Vestestadt. Daraufhin haben sich Coburg und die anderen teilnehmenden Städte Aschaffenburg, Bad Reichenhall, Bamberg, Landshut und Passau an ein aufwendiges Förderverfahren gesetzt, um jetzt - zwei Jahre später - mit der Förderzusage einen entscheidenden Meilenstein erreicht zu haben. Das Projekt hat ein Volumen von insgesamt 12,3 Millionen Euro, davon übernimmt der Bund 6,2 Millionen. 1 015 994 Euro aus diesem Fördertopf gehen nun an die SÜC. "Ohne die Förderung ist es unseren Stadtwerken und den Kommunen unmöglich, die finanzielle Mehrbelastung für die Beschaffung von 20 E-Bussen und deren Infrastruktur zu stemmen", so Raimund Angermüller, Leiter des SÜC-Verkehrsbetriebs.