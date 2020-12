Bald ist es soweit: Das Nordhalben Village, einer der ersten Co-Working- und Co-Living-Spaces in Mitteldeutschland, wird seinen Betrieb aufnehmen. Die Geschäftsführerin der in Gründung befindlichen GmbH, Halgard Stolte, ist zuversichtlich für das Projekt, obwohl es weitreichende zeitliche Verzögerungen gegeben hat.

Beim Umbau der alten Schule und des Lehrerwohnhauses habe es durch die Auslastung der Handwerker in der Region Verzögerung bei einzelnen Gewerken gegeben, erklärt sie. Die Ursachen lagen in verschiedenen Bereichen. Auch jetzt bereiten der stets nach vorne schauenden Geschäftsführerin die Innenausstattung und Heizung noch leichtes Kopfzerbrechen.

Spätestens im Frühjahr, so verspricht sie, sollen die ersten Mieter einziehen. Dafür hat sie mit ihren Mitarbeiterinnen in den vergangenen Wochen stark die Werbetrommel gerührt.

Dann sollen auch die umfangreichen Baumaßnahmen am historischen Sandsteingebäude in der Mitte des Ortes erledigt sein. Stolte ist überzeugt, das Co-Working auf dem Land ein Trend der neuen Arbeitswelt ist. Trotz der Corona-Pandemie, die ihm unter Umständen noch entgegenstehe, werde dieser Trend einen massiven Aufschwung erfahren. Schließlich sei Co-Working nicht nur nachhaltig, sondern biete auch eine innovative Arbeitsatmosphäre und kreative Kooperationen mit anderen Unternehmen vor Ort.

"Wir bieten unseren Mietern nicht nur einen Ort zum Arbeiten, sondern auch moderne und bezahlbare Wohnungen an", stellt sie fest. In direkter Verbindung stehen im ehemaligen Lehrerwohnhaus acht Appartements zur Verfügung. Neben den hochwertigen Büroräumen runden ein großer Konferenzbereich mit Foyer und Konferenzküche, eine Cafeteria mit Gartenterrasse und eine großzügige Lounge das Angebot ab. In der gesamten Immobilie stehen 40 Co-Working-Arbeitsplätze und acht Co-Living-Wohnungen zur Verfügung. Für Halgard Stolte sind dies ideale Bedingungen für etablierte Unternehmen aus der Branche IT mit Schnittstellen zu Medizin, Automobil, Design und Verpackung.

Sie erwartet dabei neben dem wirtschaftlichen Aufschwung auch eine soziale Belebung der Ortschaft. Denn Nordhalben sei für natur- und kulturbegeisterte Menschen ein idealer Standort.

Nachdem das Projekt auch durch ein Programm der Städtebauförderung, vom Programm Landaufschwung, vom Bundesministerium sowie der Wirtschaftsförderung des Landkreises Kronach unterstützt wurde, erhofft man sich jetzt bei der Belegung der Räume weitere inhaltliche Unterstützung im Landkreis. Die Geschäftsführerin könnte sich durchaus eine Kooperation mit den Studiengängen Gesundheitswirtschaft beziehungsweise autonomes Fahren vorstellen, die in Kronach angesiedelt werden.

Verbindung schaffen

Ihr Ziel sei es einfach, die Menschen mit hochmodernen digitalen Arbeitsplätzen an den Ort zu binden. Die Verbindung "Wohnen und Arbeiten" sei dabei etwas ganz Besonderes.

Im Gespräch verweist sie darauf, dass es sich bei Nordhalben Village um keine Unterkunft für "Start-up-Unternehmen" handelt, sondern "gestandene" Firmen einziehen sollen. Die Ansiedlung internationaler Firmen gäbe zudem die Möglichkeit, internationales IT-Know-how in die Region zu bringen, wovon lokale Firmen profitieren könnten.

Im Rahmen der Gründung des Nordhalben Village wird auch ein "Roundtable Gesundheit" geschaffen werden. Dieses Netzwerk wird die Aufgabe haben, Firmen im Landkreis Kronach aus dem Bereich Medizin in die angrenzenden Landkreise zu vernetzen, aber auch mit den Nachbarn in Sachsen und Tschechien Kontakte zu pflegen sowie berufliche Erfahrungen auszutauschen. Regelmäßige Veranstaltungen und Seminare zu spezifischen Themen werden dann im Village für die Zielgruppen angeboten.

Halgard Stolte, die auch die Ideengeberin für das vor drei Jahren begonnene Projekt war, gibt interessierten Firmen aus der Region oder auch darüber hinaus gerne persönliche Auskünfte zu den geschaffenen Arbeitsplätzen, ihrer technischen Ausstattung sowie über die Möglichkeit des Wohnens in direkter Nähe. Halgard Stolte ist zu erreichen unter E-Mail: halgard.stolte@nordhalbenvillage.de oder unter Telefon 0152/25669629.