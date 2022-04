Mit dem Geschäftserfolg des abgelaufenen Jahres 2021 ist die Flessabank, Bankhaus Max Flessa KG, laut Pressemeldung zufrieden. Die Bilanzsumme habe sich demnach leicht auf 2546 Millionen Euro erhöht (Vorjahr 2541 Millionen Euro). Die gesamten Kundeneinlagen haben sich mit 2146 Millionen Euro planmäßig entwickelt (Vorjahr 2150 Millionen Euro), wobei die Spareinlagen auf 480 Millionen Euro angestiegen sind

(Vorjahr 465 Millionen Euro).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 178 Millionen Euro (Vorjahr 174 Millionen Euro) dienen der Refinanzierung von Darlehen an private und gewerbliche

Kunden aus öffentlichen Investitions-Förderprogrammen, auch aus den Corona-Sonderprogrammen, teilt das Bankhaus weiter mit.

Das Kundenkreditgeschäft habe sich positiv entwickelt und liegt nun bei 1377 Millionen Euro (Vorjahr 1342 Millionen Euro). Allen erkennbaren Risiken wurde, wie in den Jahren zuvor, durch Risikovorsorge in vollem Umfang Rechnung getragen, so die Bank weiter.

Die Forderungen an Kreditinstitute beliefen sich auf 59 Millionen Euro (Vorjahr 76 Millionen Euro). Der unverändert konservativ zusammengesetzte Wertpapierbestand belief sich auf 749 Millionen Euro, darin enthalten sind festverzinsliche Wertpapiere in Höhe von 714 Millionen Euro (Vorjahr 699 Millionen Euro). Der Bestand an Aktien lag bei 35 Millionen Euro (Vorjahr 32 Millionen Euro).

Der Zinsüberschuss einschließlich Beteiligungsergebnis konnte auf 46,5 Millionen Euro

(Vorjahr 43,7 Millionen Euro) gesteigert werden. Der Überschuss aus dem Provisionsgeschäft betrug 11,3 Millionen Euro (Vorjahr 9,9 Millionen Euro). Nach Aufstockung des Eigenkapitals auf 148 Millionen Euro (Vorjahr 142 Millionen Euro) beträgt das ausgewiesene Jahresergebnis 10,8 Millionen Euro (Vorjahr 12,8 Millionen Euro).

24 Auszubildende

Im Jahresdurchschnitt waren 460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon 24 Auszubildende.

Die 1924 gegründete Flessabank hat ihren Hauptsitz in Schweinfurt. Sie betreibt Niederlassungen in 25 Orten in Bayern, Sachsen und Thüringen, unter anderem in München, Nürnberg, Bamberg, Haßfurt, Hammelburg, Bad Kissingen, Bad Neustadt, Bergrheinfeld, Gochsheim und Niederwerrn. Die Entwicklung des positiv begonnenen Geschäftsjahres 2022 werde von den weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges abhängen, wobei auch für das laufende Jahr eine angemessene Risikovorsorge eingeplant sei. red