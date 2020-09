Mit den Worten "2020 ist ja alles irgendwie anders - so auch der in diesem Jahr nur virtuell stattfindende Run of Hope" begrüßte Ekki Roth, Zweiter Vorsitzender des ASC Marktrodach, circa 20 Laufbegeisterte des Vereins bei idealem Wetter an der Seebühne, wo sie sich gemeinsam für den guten Zweck auf den Weg machten. Die Gruppe von Sportlern - von Jung bis Alt, sowohl erfahrene Läufer, als auch Hobbysportler und Nordic Walker waren am Start - konnte sich auf die verschieden langen "Original-Strecken" machen.

Am Sägewerk Franz in Neuses gab es als Überraschung eine kleine Stärkung in Form von Getränken und Snacks und auch im Ziel stand für die Teilnehmer ein Kanister mit einem isotonischen Getränk bereit.

So konnte jeder am Ende froh sein, sowohl etwas Gutes für den Verein "Gemeinsam gegen Krebs" als auch für die eigene Gesundheit und den Teamgeist im ASC Marktrodach getan zu haben. Ine Ferner