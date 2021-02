Eine Vielzahl von Corona Verstößen beanstandeten Coburger Polizisten am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in der Neustadter Straße. Die jungen Männer und Frauen aus unterschiedlichen Haushalten in Stadt- und Landkreis Coburg standen um 19 Uhr in Gruppen auf dem Parkplatz zusammen und achteten weder auf den Abstand noch trugen sie einen Mund- und Nasenschutz. Beamte des Coburger Einsatzzuges lösten am Abend das unerlaubte Treffen auf und stellten die Personalien aller Beteiligten fest. Gegen 20 Personen wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt. Die Coburger Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass nach wie vor das Verlassen der eigenen Wohnung nur bei triftigen Gründen zulässig ist. Es gilt grundsätzlich eine Ausgangsbeschränkung. Weiterhin ist nur das Treffen eines Haushalts mit einer weiteren Person eines fremden Haushaltes erlaubt. pol