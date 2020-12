20 neue Coronafälle meldet das Landratsamt Bad Kissingen am Dienstag, 8. Dezember. Aktuell seien 182 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag gelten 36 Personen als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrage 135,6.

514 Kontaktpersonen befänden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt würden momentan 21 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teile sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (110), Hammelburg (36), Bad Brückenau (36).

Im Parkwohnstift

Im Parkwohnstift Bad Kissingen seien 13 weitere Bewohner aus dem beschützenden Bereich der Einrichtung positiv auf Covid-19 getestet worden und ein/e Mitarbeiter/in. Dies sei das Ergebnis der Reihentestung vom Sonntag, so das Landratsamt. Der Wohnbereich sei bereits mit Bekanntwerden des ersten Falls eines Bewohners/einer Bewohnerin am Wochenende umgehend isoliert worden. Ein Aufnahme- und Besucherstopp sei für den betroffenen Bereich bereits am Wochenende verhängt worden. Dies betreffe aktuell aber nicht das Servicewohnen des Parkwohnstifts.

In der Grundschule Bad Brückenau seien zwei Klassen mit jeweils einem auf Covid-19 positiv getesteten Schüler/Schülerin betroffen. Die Quarantänepflicht der betreffenden Klassen gelte bis einschließlich 15. Dezember.

Bisher seien im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 943 Coronafälle bestätigt worden. Als genesen gelten inzwischen 742 Personen. 19 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind gestorben.

Die durch den Landkreis Bad Kissingen veröffentlichten Werte stützen sich auf den aktuell vorliegenden Stand des Gesundheitsamtes. red