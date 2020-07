20-Jähriger muss in Freizeitarrest

Die Frage von Jugendrichter Martin Kober an einen Angeklagten, ob er mit 20 Jahren ledig und ohne Kinder ist, beantwortete der Heranwachsende am Montag bei einem Strafprozess am Amtsgericht Haßfurt mit "ja". Doch dies war ihm eher peinlich. "Daran sind die Frauen schuld", fügte der Flüchtling in gebrochenem Deutsch hinzu.

Die Antwort ließ das Gericht schmunzeln und zeigte gleichzeitig die "Reiferückstände" auf, die ihm die Jugendgerichtshelferin im Verlauf der Verhandlung attestierte. Vor fünf Jahren landete der damals 15-Jährige nach abenteuerlicher Flucht in Deutschland. Die traumatischen Erlebnisse während der Flucht versuchte er mit Alkohol, Selbstverletzungen und aggressivem Verhalten gegen Mitmenschen zu kompensieren. Zweimal wurde er bereits in psychiatrische Einrichtungen in München und Regensburg eingewiesen. Vier Einträge wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Drogendelikten, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und sexueller Belästigung stehen bereits in seinem Bundeszentralregisterauszug.

Mit Haschisch erwischt

Am Montag kam der Eintrag Nummer fünf hinzu: Weil er im November vergangenen Jahres in Bamberg bei einer Polizeikontrolle mit zwei Gramm Haschisch erwischt wurde und er im März mit einem Motorroller in Sand ohne Führerschein fuhr, verurteilte Richter Martin Kober den Auszubildenden zu einem Freizeitarrest, bei dem er ein Wochenende in der Jugendstrafanstalt in Würzburg verbringen muss.

Der Anklagevertreter hatte aufgrund der Vorstrafen zwei Freizeitarreste gefordert. Der Angeklagte hatte keinen Antrag gestellt. Der Angeklagte akzeptierte das Gerichtsurteil.