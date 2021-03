Die Klasse 8b des Gymnasiums Ernestinum aus Coburg erhält einen Hauptpreis des Schülerwettbewerbs zur politischen Bildung der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Das teilt die Bundeszentrale für politische Bildung mit.

Der betreuende Lehrer Norbert Berger begleitete die Klasse von der Themenauswahl bis zur Erstellung und Einreichung des Werkstücks. Die Klasse gewinnt den 2. Hauptpreis, 1500 Euro, welche für die Klassenkasse frei zur Verfügung stehen. Die 8b des Ernestinums setzte sich auf einer selbstgestalteten, großformatigen Wandzeitung mit der Frage "Bewegen Idole und Vorbilder die Welt?" auseinander. Hierzu interviewten die Schüler Personen aus ihrer Umgebung, wie die eigenen Großeltern oder Eltern. Bevor das Werkstück erstellt wurde, beriet zunächst ein eigens zu diesem Zweck zusammengestelltes Grafik-Team über die Gestaltung der Wandzeitung, was anschließend noch in der Klassengemeinschaft beraten und überarbeitet wurde.

Die Jury überzeugte in einem zweistufigen Bewertungsverfahren zum einen die strukturierte optische Gestaltung des Werkstücks, zum anderen wurden auch inhaltlich alle Aufgabenbestandteile bearbeitet und die Ergebnisse für Gleichaltrige angemessen in vielfältigen Formaten präsentiert. "Es wurde außerdem offensichtlich, dass die gesamte Klasse an dem Projekt mitgearbeitet hat, eine der Prämissen dieses Wettbewerbs", heißt es in der Mitteilung. red