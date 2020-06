18-jähriger Biker wendet vor Kontrollstelle in Aufseß und braust davon

Am Wochenende haben Polizeibeamte der Operativen Ergänzungsdienste mehrere Kontrollen an beliebten Motorradstrecken in der Fränkischen Schweiz durchgeführt. Dabei stellten sie einige Verkehrsverstöße fest. Ein 18-Jähriger wendete am Sonntag kurz vor einer Kontrollstelle in Aufseß mit seiner Maschine und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Der Fahranfänger wurde zwei Stunden später ermittelt und muss jetzt die Konsequenzen tragen.

Am späten Sonntagnachmittag unterzogen die Polizeibeamten zunächst zwischen Plankenfels und Nankendorf mehrere Motorradfahrer einer eingehenden Überprüfung. Hierbei blieben drei Biker im Kontrollraster hängen. Zweimal war die Auspuffanlage so verändert, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Ein Dritter war mit abgefahrenen Reifen unterwegs.

Verfolgung abgebrochen

Am frühen Abend erfolgten mehrere Kontrollen in Aufseß. Gegen 19.30 Uhr erhielten zwei Biker das Signal zur Kontrolle. Während einer der beiden den Weisungen ordnungsgemäß folgte, wendete der zweite und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Eine Verfolgung brachen die Beamten nach kurzer Zeit aus Sicherheitsgründen ab.

Allerdings konnte der Fahrer schnell ermittelt werden. Die Gesamtumstände wertete ein Bayreuther Staatsanwalt als ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen und ordnete die Sicherstellung des Motorrads sowie des Führerscheins an. Beides stellten Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Bamberg bei dem 18-Jährigen aus dem Landkreis Bamberg sicher. Die Ermittlungen dauern an. Bei drei weiteren Verkehrsverstößen während der Kontrolle mussten Bußgeldverfahren eingeleitet werden, wie die Polizeiinspektion Bayreuth-Land mitteilt. pol